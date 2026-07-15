Соседи залили квартиру: эксперт назвал 7 шагов, как получить компенсацию

Жизнь в многоэтажке — это всегда соседство, а соседство, увы, иногда оборачивается потопом. Лопнувшая труба, забытый кран или прорыв батареи — и вот с потолка капает, портится ремонт, страдают вещи. Ситуация знакомая, но не все знают, как правильно действовать, чтобы возместить ущерб. О том, на что имеет право.