Соседи залили квартиру: эксперт назвал 7 шагов, как получить компенсацию

Жизнь в многоэтажке — это всегда соседство, а соседство, увы, иногда оборачивается потопом. Лопнувшая труба, забытый кран или прорыв батареи — и вот с потолка капает, портится ремонт, страдают вещи. Ситуация знакомая, но не все знают, как правильно действовать, чтобы возместить ущерб. О том, на что имеет право.
Главная ошибка пострадавшего — пытаться решить всё устно, полагаясь на обещания соседа, пояснил эксперт. В вопросах компенсации важны не только договорённости, но и грамотная доказательная база.
Материальный ущерб — основная статья расходов. Он включает стоимость ремонта (восстановление стен, потолков, пола, замена обоев и покрытий), стоимость испорченного имущества, которое не подлежит восстановлению (мебель, техника, электроника, одежда), а также стоимость ремонта пострадавших вещей, если их можно отремонтировать.
«Сумма ущерба должна быть обоснована. Для этого нужны чеки или заключение независимого оценщика», — отмечает Толкачев.
Помимо компенсации материального ущерба, многие забывают, что имеют право на компенсацию морального вреда. Залив — это стресс, переживания, нарушение спокойствия, иногда необходимость срочно переезжать или потеря памятных вещей. Суды часто идут навстречу, но сумму морального вреда придётся обосновать, предупредил эксперт.
Расходы на установление ущерба тоже можно взыскать с виновника — оплату независимого оценщика, госпошлину, судебные издержки и расходы на юриста.
Профессор назвал пошаговый алгоритм действий для пострадавших. Первый шаг — немедленно сообщить соседу о заливе и вызвать аварийно-эксплуатационную службу (УК или ТСЖ). Сотрудники обязаны составить акт с указанием причины и виновника.
Второй шаг — зафиксировать повреждения самостоятельно: фото и видео на телефон, найти двух свидетелей (соседей), которые подтвердят факт залива.
Третий шаг — если акт УК неполный или сосед его не признаёт, обратиться к независимому оценщику. Его отчёт станет основой для расчёта суммы ущерба.
Четвёртый шаг — сохранять все чеки и квитанции, они докажут ваши расходы.
Пятый шаг — направить досудебную претензию с требованием возместить конкретную сумму, указав срок (10−15 дней). Приложить копии акта, заключения, фото и чеков. Отправлять заказным письмом с уведомлением — это доказательство попытки урегулирования.
Если сосед молчит или отказывается — подавать иск в суд по месту жительства ответчика или нахождения квартиры, приложив все собранные документы. После решения суда получить исполнительный лист. Если сосед снова не платит — обратиться к судебным приставам, они наложат арест на имущество или счета должника.
«Главная ошибка — затягивать и пытаться договориться без фиксации ущерба. Фиксируйте сразу, пока следы свежие. Это ваша страховка», — резюмирует Толкачев.
При сложной ситуации или крупной сумме эксперт советует привлекать юриста.