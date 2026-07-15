Прилет одного международного рейса в Нижний Новгород задержан 15 июля

Прилет самолета из турецкого курорта Анталья в Нижний Новгород задерживается 15 июля. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта «Чкалов».
Согласно первоначальному расписанию, вылет воздушного судна из Антальи был запланирован на 05:45 по местному времени с прибытием в Нижний Новгород в 10:15. Однако фактический отрыв самолета от полосы состоялся только в 07:15.
В связи с поздним стартом время прибытия в пункт назначения сместилось на 1 час 30 минут. Ожидается, что самолет приземлится в аэропорту имени Чкалова в 11:45.
Официальный перевозчик не раскрывает причины изменения полетной программы. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на информационных табло воздушной гавани.
Напомним, что сегодня утром в Нижегородской области объявляли ракетную опасность.