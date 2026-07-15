КСИР пригрозил заблокировать все экспортные коридоры, выгодные США

Подобный шаг станет ответом Штатам за возобновление морской блокады в Ормузском проливе.
«Региональный экспорт энергоносителей либо разделяется всеми, либо всем в нем отказано», — указано в заявлении.
Как отмечают аналитики агентства, Иран планирует выполнить свою цель с помощью своих союзников-хуситов в Йемене. Они могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив на пути к Красному морю, открыв новый фронт против Вашингтона. Это поставит под удар две важнейшие мировые энергетические артерии. Ведь данный морской путь соединяет Красное море с Аденским заливом, через который проходит большая часть мирового судоходства и поставляется нефть из Саудовской Аравии.
Ранее KP.RU писал, что Тегеран и Вашингтон начали активно наращивать удары по военным целям на Ближнем Востоке. На днях США впервые применили морские дроны в атаках на иранскую территорию.