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КСИР пригрозил заблокировать все экспортные коридоры, выгодные США

КСИР планирует перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, через который поставляется саудовская нефть.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил закрыть все экспортные коридоры, которые приносят пользу США и их союзникам. Об этом информирует агентство Reuters.

Подобный шаг станет ответом Штатам за возобновление морской блокады в Ормузском проливе.

«Региональный экспорт энергоносителей либо разделяется всеми, либо всем в нем отказано», — указано в заявлении.

Как отмечают аналитики агентства, Иран планирует выполнить свою цель с помощью своих союзников-хуситов в Йемене. Они могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив на пути к Красному морю, открыв новый фронт против Вашингтона. Это поставит под удар две важнейшие мировые энергетические артерии. Ведь данный морской путь соединяет Красное море с Аденским заливом, через который проходит большая часть мирового судоходства и поставляется нефть из Саудовской Аравии.

Ранее KP.RU писал, что Тегеран и Вашингтон начали активно наращивать удары по военным целям на Ближнем Востоке. На днях США впервые применили морские дроны в атаках на иранскую территорию.

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