КСИР пригрозил заблокировать все экспортные коридоры, выгодные США

Как отмечают аналитики агентства, Иран планирует выполнить свою цель с помощью своих союзников-хуситов в Йемене. Они могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив на пути к Красному морю, открыв новый фронт против Вашингтона. Это поставит под удар две важнейшие мировые энергетические артерии. Ведь данный морской путь соединяет Красное море с Аденским заливом, через который проходит большая часть мирового судоходства и поставляется нефть из Саудовской Аравии.