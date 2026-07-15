В Иркутске за полгода ликвидировали 1720 несанкционированных свалок

— Чаще всего мусор скапливается в одних и тех же точках: на улицах Сосновой, 20, Берёзовой рощи, 62, Розы Люксембург, 345, Трактовой, 51б, Авиастроителей, 28, Новаторов, 67 и 91, Чапаева, 85, Напольной, 7, Ипподромной, 110, Сибирской, 15, Пискунова, 44, а также на перекрёстках Комсомольской и Пискунова, Кольцова и Жуковского, Писарева и Освобождения, Шевцова и 2-й Северной, на бульваре Рябикова, 44а и в микрорайоне Приморский, 33, — сообщает администрация города Иркутск.