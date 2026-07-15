Волгоград на пьедестале: Вакуленко — золото, Карпова — серебро на Кубке в Пятигорске

А теперь самое важное, ради чего вообще выходят на ковёр. По решению Федерации гимнастики России призёры в многоборье и победители в групповых упражнениях допущены к участию в «Кубке сильнейших. III этап» — международном турнире, который в сентябре соберёт сильнейших на черноморском побережье. Для спортсменок это не просто строчка в протоколе: это шанс показать себя там, где считают не только баллы, но и характер. И значит, медали Пятигорска — это не про «было», а про «будет».