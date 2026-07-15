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Крымчанина будут судить за похищение должника, которого заперли в смотровой яме

Двое его сообщников уже получили сроки.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму закончили расследование громкого уголовного дела о похищении человека и самоуправстве. Как сообщает издание «Московский комсомолец» в Крыму, перед судом предстанет 36-летний житель Джанкоя — он стал третьим фигурантом этой истории, двое его подельников уже получили приговоры ранее.

По версии следствия, всё началось в июле прошлого года. Один из жителей города попал в аварию и разбил чужую машину. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Тот, кому он остался должен, решил действовать радикально — организовал похищение должника.

Мужчины хитростью выманили парня из дома, силой затолкали в автомобиль и повезли в гаражный кооператив на улице Удовицкого. По дороге они серьёзно избили его — удары наносили по голове и телу. В гараже заставили спуститься в смотровую яму, сверху накрыли досками, а ворота заперли снаружи. Должника оставили там, рассчитывая запугать и добиться своего.

Но план не сработал — потерпевший смог выбраться самостоятельно и сразу обратился в полицию. Двух участников преступления вскоре осудили. А третий — 36-летний джанкоец — долгое время скрывался от правоохранителей, но все же был задержан. Теперь расследование дела завершено, а все собранные материалы переданы в суд.

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