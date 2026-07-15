Крымчанина будут судить за похищение должника, которого заперли в смотровой яме

Но план не сработал — потерпевший смог выбраться самостоятельно и сразу обратился в полицию. Двух участников преступления вскоре осудили. А третий — 36-летний джанкоец — долгое время скрывался от правоохранителей, но все же был задержан. Теперь расследование дела завершено, а все собранные материалы переданы в суд.