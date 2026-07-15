Из яичника 9-летней россиянки удалили неразвившегося близнеца

Девочка поступила в больницу с болями в животе — сначала подозревали аппендицит. Однако обследование выявило крупное новообразование. Под его весом яичник перекрутился и некротизировался, орган пришлось удалить. Гистология подтвердила, что опухоль доброкачественная — это тератома.