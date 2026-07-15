Из яичника 9-летней россиянки удалили неразвившегося близнеца

Хирурги Детской городской клинической больницы № 1 в Новосибирске удалили девятилетней пациентке опухоль. Образование развилось из зародышевых клеток и перекрутило яичник, который спасти уже не удалось. Об этом рассказали в региональном минздраве.
Девочка поступила в больницу с болями в животе — сначала подозревали аппендицит. Однако обследование выявило крупное новообразование. Под его весом яичник перекрутился и некротизировался, орган пришлось удалить. Гистология подтвердила, что опухоль доброкачественная — это тератома.
«В тератоме, где бы она ни возникла, могут одновременно присутствовать кожа, волосы, мышцы, зубы, кусочки костной, хрящевой, железистой ткани», — пояснили в ведомстве.
Такие образования формируются из зародышевых клеток и могут возникать при патологии многоплодной беременности, когда один из близнецов останавливается в развитии.
Сейчас ребёнок остаётся под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет.
Ранее в Москве 15-летнему подростку удалили такого же «близнеца-опухоль» из носа.