В ЛЭТИ восстановили утраченные надписи на документах XIV-XV веков

По ее словам, можно предположить, что надписи были смыты в процессе пересмотра архива и снабжения документов новыми атрибуционными записями на фрагментах бумаги, приклеенных поверх стертых записей. Либо же архивные отметки вместе с бумажными аннотациями были удалены в XIX веке, в момент попадания документов на антикварный рынок, чтобы скрыть их принадлежность к государственному архиву, откуда они были похищены. Восстановленные в результате визуализации надписи представляют собой краткие отметки о содержании посланий с упором на реалии, значимые для юридической практики и для истории Тревизо.