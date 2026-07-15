В ЛЭТИ восстановили утраченные надписи на документах XIV-XV веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Санкт-Петербургского института истории РАН восстановили полностью утраченные и частично стертые надписи на пергаменных документах XIV-XV веков с помощью оптических методов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«С помощью цифровой фотосъемки в ультрафиолетовом освещении, гиперспектральной съемки и просмотрового детектора банкнот нам удалось проявить как частично, так и полностью утраченные исторические записи. Кроме того, методом инфракрасной Фурье-спектроскопии без взятия проб была получена информация о состоянии пергамена и химическом составе темных пятен неизвестной природы на поверхности одного из документов», — привели в пресс-службе слова аспиранта кафедры лазерных измерительных и навигационных систем ЛЭТИ, младшего научного сотрудника Лаборатории комплексного исследования рукописных памятников СПбИИ РАН Татьяны Лепехиной.
Объектами исследования стали послания венецианских дожей XIV-XV веков — официальные дипломатические и административные документы эпохи Возрождения, хранящиеся в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Органические чернила со временем выцвели, а часть записей была стерта намеренно, что превратило уникальные исторические источники в сложные объекты для изучения.
Как сообщили в пресс-службе, на первом этапе исследователи применили три метода визуализации: просмотровый детектор банкнот для предварительного сканирования, гиперспектральный комплекс, разработанный в ЛЭТИ, а также цифровую фотосъемку в ультрафиолетовом освещении. Именно УФ-съемка дала наилучшую четкость изображения и позволила прочитать полностью утраченные записи.
Второй этап был посвящен изучению природы загадочных темных пятен на грамоте 1360 года. Метод инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье в режиме зеркального отражения в сочетании с математическим анализом данных позволил установить их происхождение. Пятна оказались следами жизнедеятельности микроорганизмов, занесенных на пергамен личинками насекомых во время его хранения в архиве Тревизо.
Находки ученых.
«В результате проделанной работы удалось прочесть надписи, оставленные на обороте десяти дожеских посланий, адресованных подеста и капитанам Тревизо. Удалось установить, что все надписи были сделаны одной и той же рукой XVI-XVII в. Это позволило подтвердить общее происхождение документов — не из фамильных архивов лиц, занимавших должности подеста, а из старинного разрозненного фонда подестерии, уцелевшая часть которого в настоящее время хранится в Государственном архиве Тревизо», — рассказала старший научный сотрудник Отдела источниковедения СПбИИ РАН, кандидат исторических наук Александра Чиркова.
По ее словам, можно предположить, что надписи были смыты в процессе пересмотра архива и снабжения документов новыми атрибуционными записями на фрагментах бумаги, приклеенных поверх стертых записей. Либо же архивные отметки вместе с бумажными аннотациями были удалены в XIX веке, в момент попадания документов на антикварный рынок, чтобы скрыть их принадлежность к государственному архиву, откуда они были похищены. Восстановленные в результате визуализации надписи представляют собой краткие отметки о содержании посланий с упором на реалии, значимые для юридической практики и для истории Тревизо.
По данным пресс-службы, интеграция подходов позволила сформировать практическую методологию неинвазивной диагностики хрупких рукописных артефактов. В ближайшее время планируется начать работы над видовой идентификацией микроорганизмов, поражающих исторические документы, с использованием инфракрасной спектроскопии и хемометрики.