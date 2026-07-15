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Волгоградцам гарантировали свободный выезд за границу

В МИД РФ назвали фейком вброшенную в интернет-пространство информацию о.

В МИД РФ назвали фейком вброшенную в интернет-пространство информацию о планах ввести так называемые выездные визы. Информация появилась со ссылкой на некие анонимные источники, которые утверждали, что россиянам, в том числе и волгоградцам, ограничат выезд за границу, а в недружественные страны будут пускать только по группам не менее 10 человек с сопровождающим лицом.

В МИД РФ назвали эту информацию ложью, «состряпанной для создания искусственной паники».

В ведомстве напомнили, что уже несколько раз опровергали фейк о якобы ограничении выезда за границу, а право свободно выезжать за пределы России гражданам гарантировано Конституцией.