Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны итоги регионального фестиваля краеведов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился региональный фестиваль краеведов. Участие приняли 7 команд из Ванинского, Амурского, Солнечного, Нанайского округов, района имени Полины Осипенко и Хабаровского района. В программе — ориентирование на местности, прохождение маршрута выживания, краеведческая викторина, создание глиняных тотемов, стенгазет и видеороликов. Победителем фестиваля стала команда «Атлант» из Центра творчества детей и молодежи поселка Солнечного. Второе.

В Хабаровском крае завершился региональный фестиваль краеведов. Участие приняли 7 команд из Ванинского, Амурского, Солнечного, Нанайского округов, района имени Полины Осипенко и Хабаровского района. В программе — ориентирование на местности, прохождение маршрута выживания, краеведческая викторина, создание глиняных тотемов, стенгазет и видеороликов. Победителем фестиваля стала команда «Атлант» из Центра творчества детей и молодежи поселка Солнечного. Второе место заняла команда «Кедр» школы Кенадского сельского поселения. Бронзовым призером признана команда «Гайфон» школы поселка Херпучи.