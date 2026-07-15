Стали известны итоги регионального фестиваля краеведов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился региональный фестиваль краеведов. Участие приняли 7 команд из Ванинского, Амурского, Солнечного, Нанайского округов, района имени Полины Осипенко и Хабаровского района. В программе — ориентирование на местности, прохождение маршрута выживания, краеведческая викторина, создание глиняных тотемов, стенгазет и видеороликов. Победителем фестиваля стала команда «Атлант» из Центра творчества детей и молодежи поселка Солнечного. Второе.