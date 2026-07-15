На VOLGA Арене на Стрелке приступили к покраске охлаждающей плиты

В Нижнем Новгороде на «VOLGA Арене» приступили к покраске охлаждающей плиты. По словам представителей площадки, это главная подготовка перед финальной заливкой ледового покрытия.
Чтобы лед был кристально прозрачным, плотным и «быстрым», на арене предусмотрена профессиональная система водоподготовки. Эта технология удаляет абсолютно все примеси, соли и лишние минералы, исключая появление пузырьков воздуха и микротрещин, за счет чего получается гладкое и сверхпрочное покрытие.
Напомним, что в начале мая новой Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена». Название связано с возрожденным автомобильным брендом, который сегодня «переживает свой ренессанс» и уже этим летом готовится к выходу на рынок. Спортивный объект станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Здесь будут проходить международные соревнования, в том числе через Ледовую арену туристы будут знакомиться с наследием региона.
Площадь здания — 70 тысяч квадратных метров. На территории комплекса расположатся хоккейная площадка с трибунами на 12 тысяч зрителей и малая ледовая арена на 200 зрителей. Официальный адрес арены — улица Стрелка, 11. Площадка находится на финале строительства и готовится к открытию в этом году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки, с московским «Динамо», нижегородские хоккеисты проведут на «VOLGA Арене».