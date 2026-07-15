Суд приговорил жителя Кузбасса к 12 годам за провокацию с георгиевской лентой

В Кузбассе суд приговорил жителя Прокопьевска к 12 годам лишения свободы по делу о провокационных публикациях с Георгиевской лентой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
24-летнего мужчину признали виновным в участии в деятельности террористической организации, оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и реабилитации нацизма.
По данным следствия, с 2023 года фигурант состоял в националистической организации, деятельность которой признана террористической и запрещена в России. С января 2024 года по март 2025 года он администрировал канал в одном из мессенджеров, публиковал материалы с оправданием этой организации и призывал подписчиков участвовать в ее деятельности.
Также мужчина размещал изображения, которые следствие расценило как унижение и осквернение символов воинской славы России. Среди них были публикации с Георгиевской лентой и изображение лидера террористической организации в форме ветерана Великой Отечественной войны.
«Подсудимый приговорен к 12 годам лишения свободы», — сообщили в СК.
Немногим ранее в Кузбассе осудили жительницу Новокузнецка за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. По данным СК, она разместила в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенной террористической организации. Суд назначил ей пять лет лишения свободы.