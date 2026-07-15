Суд приговорил жителя Кузбасса к 12 годам за провокацию с георгиевской лентой

По данным следствия, с 2023 года фигурант состоял в националистической организации, деятельность которой признана террористической и запрещена в России. С января 2024 года по март 2025 года он администрировал канал в одном из мессенджеров, публиковал материалы с оправданием этой организации и призывал подписчиков участвовать в ее деятельности.