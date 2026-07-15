Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приговорил жителя Кузбасса к 12 годам за провокацию с георгиевской лентой

Осужденный в Кузбассе мужчина администрировал канал с запрещенным контентом.

Источник: Комсомольская правда

В Кузбассе суд приговорил жителя Прокопьевска к 12 годам лишения свободы по делу о провокационных публикациях с Георгиевской лентой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

24-летнего мужчину признали виновным в участии в деятельности террористической организации, оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и реабилитации нацизма.

По данным следствия, с 2023 года фигурант состоял в националистической организации, деятельность которой признана террористической и запрещена в России. С января 2024 года по март 2025 года он администрировал канал в одном из мессенджеров, публиковал материалы с оправданием этой организации и призывал подписчиков участвовать в ее деятельности.

Также мужчина размещал изображения, которые следствие расценило как унижение и осквернение символов воинской славы России. Среди них были публикации с Георгиевской лентой и изображение лидера террористической организации в форме ветерана Великой Отечественной войны.

«Подсудимый приговорен к 12 годам лишения свободы», — сообщили в СК.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также суд на три года запретил ему размещать любые материалы в интернете и мессенджерах. Деятельность фигуранта выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

Немногим ранее в Кузбассе осудили жительницу Новокузнецка за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. По данным СК, она разместила в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенной террористической организации. Суд назначил ей пять лет лишения свободы.