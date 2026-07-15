Пыльная буря из Казахстана накрыла районы Волгоградской области

Жители Палласовского и Старополтавского районов уже почувствовали превышение частиц пыли и песка в воздухе. Синоптики предупреждают: пыльные бури несут серьезную опасность для здоровья. Врачи советуют по возможности не выходить на улицу без необходимости, использовать маски, а также плотно закрывать окна и двери.