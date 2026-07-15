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Пыльная буря из Казахстана накрыла районы Волгоградской области

Волгоградская область ощутила последствия атмосферного явления из соседней республики.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область оказалась во власти пыльной бури, которая пришла из Казахстана. Атмосферное явление уже накрыло районы Заволжья, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные погодного сервиса Ventusky.

Жители Палласовского и Старополтавского районов уже почувствовали превышение частиц пыли и песка в воздухе. Синоптики предупреждают: пыльные бури несут серьезную опасность для здоровья. Врачи советуют по возможности не выходить на улицу без необходимости, использовать маски, а также плотно закрывать окна и двери.