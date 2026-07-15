Депутаты Заксобрания проехали на теплоходе по маршруту «Балаганск — Братск»

Депутаты областного парламента находятся в рабочей поездке по территориям Иркутской области. Начался визит с Балаганского и Усть-Удинского округов, далее парламентарии во главе с председателем ЗС Александром Ведерниковым отправились в Братск. Причем сделали они это по Братскому водохранилищу на скоростном теплоходе «Метеор».
Эта поездка стала следствием обсуждения повышения транспортной доступности, которое состоялось во время депутатского часа на прошедшей недавно очередной сессии Законодательного Собрания. Тогда представители администрации Братского района рассказали о том, что в этом году навигация началась позже запланированного срока. Это создает проблемы жителям нескольких деревень. Ситуацию взял на контроль губернатор Игорь Кобзев — по его предложению были приняты изменения в областной бюджет, позволившие выделить средства на выплату субсидий перевозчикам, работающим на Братском водохранилище. Эти меры позволили возобновить маршрут, до середины сентября запланировано 24 рейса.
Теплоход «Метеор» курсирует по маршруту «Балаганск — Братск». Депутаты пообщались с пассажирами, расспросили их об удобстве расписания и системы продажи билетов, в целом о качестве транспортного сообщения. Выслушали все предложения и пожелания — они будут учтены при дальнейшей работе над совершенствованием транспортной доступности северных территорий.