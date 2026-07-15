Депутаты Заксобрания проехали на теплоходе по маршруту «Балаганск — Братск»

Эта поездка стала следствием обсуждения повышения транспортной доступности, которое состоялось во время депутатского часа на прошедшей недавно очередной сессии Законодательного Собрания. Тогда представители администрации Братского района рассказали о том, что в этом году навигация началась позже запланированного срока. Это создает проблемы жителям нескольких деревень. Ситуацию взял на контроль губернатор Игорь Кобзев — по его предложению были приняты изменения в областной бюджет, позволившие выделить средства на выплату субсидий перевозчикам, работающим на Братском водохранилище. Эти меры позволили возобновить маршрут, до середины сентября запланировано 24 рейса.