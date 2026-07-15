В Роспотребнадзоре области рекомендовали не покупать продукты у стихийных продавцов

«Полужидкая среда — это та среда, которую готовят в лаборатории, чтобы бактерии чувствовали себя очень хорошо и активно росли», — пояснила Бабура. В качестве примера она привела вспышки кишечных инфекций, связанные с использованием домашних соусов на основе кефира и сырых яиц. «То, что должно было придать вкус, на самом деле превращалось в биологическую бомбу», — заключила она.