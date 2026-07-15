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В Роспотребнадзоре области рекомендовали не покупать продукты у стихийных продавцов

Все овощи, фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть.

Жителям Калининградской области не рекомендуют покупать ягоды, фрукты, овощи, рыбу и другую продукцию у продавцов, торгующих в несанкционированных местах. Такие товары могут храниться с нарушением санитарных требований и стать причиной кишечных инфекций. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура на пресс-конференции в РИЦ ТАСС.

Контроль за такой торговлей не входит в полномочия Роспотребнадзора. «Когда продают лица не в качестве индивидуальных предпринимателей, это называется незаконная торговля. Роспотребнадзор не осуществляет контроль за незаконной торговлей. За этой торговлей осуществляют контроль органы местного самоуправления и органы полиции», — пояснила Бабура.

При этом в ведомстве рекомендуют отказаться от покупки продукции в подобных местах. «Мы настоятельно не рекомендуем в таких условиях приобретать продукцию. Непонятно, где выращены ягоды, под воздействием каких удобрений. Непонятно, в каких условиях хранится рыбная продукция, как она изготавливалась», — отметила глава ведомства.

По ее словам, во время эпидемиологических расследований специалисты нередко устанавливают связь между заболеванием и продуктами, купленными на стихийных точках торговли: «Очень часто, когда мы устанавливаем фактор передачи инфекции и спрашиваем заболевших, что повлекло заболевание, люди отвечают: “Купил рыбу, купил икру”».

Бабура также напомнила, что все овощи, фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть, а от покупки разрезанных арбузов и дынь лучше отказаться. «Не покупать бахчевую продукцию нарезанной, потому что создаются идеальные условия для размножения бактерий», — подчеркнула она.

Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора посоветовала не приобретать готовые салаты с заправкой и блюда с домашними соусами, если есть сомнения в условиях их приготовления и хранения.

«Полужидкая среда — это та среда, которую готовят в лаборатории, чтобы бактерии чувствовали себя очень хорошо и активно росли», — пояснила Бабура. В качестве примера она привела вспышки кишечных инфекций, связанные с использованием домашних соусов на основе кефира и сырых яиц. «То, что должно было придать вкус, на самом деле превращалось в биологическую бомбу», — заключила она.

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