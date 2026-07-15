Нижегородцам рассказали, как вырастут накопительные пенсии с 1 августа

С 1 августа накопительные пенсии будут увеличены. Это станет возможным благодаря инвестиционному доходу за 2025 год. Особенно значительный рост получат участники программы софинансирования и родители, которые направили материнский капитал на накопительную пенсию. Об этом сообщил ТАСС Алексей Говырин, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.
По словам Говырина, Соцфонд пересчитает накопительные пенсии, увеличив их на 17,3%. Это повышение обусловлено доходностью пенсионных накоплений, которая в прошлом году более чем втрое превысила уровень инфляции.
Для участников программы софинансирования и родителей, направивших материнский капитал на накопительную пенсию, повышение будет ещё более значительным и составит 19,3%. Эти граждане получают срочную пенсионную выплату, которая назначается на выбранный срок от 10 лет и корректируется по отдельному коэффициенту.
Заявления для получения увеличенной пенсии подавать не требуется. Перерасчёт будет произведён автоматически на основании данных лицевых счетов. Деньги будут перечислены привычным способом вместе с основной пенсией.
Говырин подчеркнул, что повышение затронет около 136 тысяч получателей накопительной пенсии и 37,3 тысячи человек, получающих срочную выплату. Он также рекомендовал тем, кто ещё не проверял свои накопления, заказать выписку из лицевого счёта через портал Госуслуг и уточнить, назначена ли им выплата.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, какие выплаты и пенсии проиндексируют с января 2027 года.