Нижегородцам рассказали, как вырастут накопительные пенсии с 1 августа

Говырин подчеркнул, что повышение затронет около 136 тысяч получателей накопительной пенсии и 37,3 тысячи человек, получающих срочную выплату. Он также рекомендовал тем, кто ещё не проверял свои накопления, заказать выписку из лицевого счёта через портал Госуслуг и уточнить, назначена ли им выплата.