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Нижегородцам рассказали, как вырастут накопительные пенсии с 1 августа

Выплаты пересчитают в сторону увеличения на 17,3%

С 1 августа накопительные пенсии будут увеличены. Это станет возможным благодаря инвестиционному доходу за 2025 год. Особенно значительный рост получат участники программы софинансирования и родители, которые направили материнский капитал на накопительную пенсию. Об этом сообщил ТАСС Алексей Говырин, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

По словам Говырина, Соцфонд пересчитает накопительные пенсии, увеличив их на 17,3%. Это повышение обусловлено доходностью пенсионных накоплений, которая в прошлом году более чем втрое превысила уровень инфляции.

Для участников программы софинансирования и родителей, направивших материнский капитал на накопительную пенсию, повышение будет ещё более значительным и составит 19,3%. Эти граждане получают срочную пенсионную выплату, которая назначается на выбранный срок от 10 лет и корректируется по отдельному коэффициенту.

Заявления для получения увеличенной пенсии подавать не требуется. Перерасчёт будет произведён автоматически на основании данных лицевых счетов. Деньги будут перечислены привычным способом вместе с основной пенсией.

Говырин подчеркнул, что повышение затронет около 136 тысяч получателей накопительной пенсии и 37,3 тысячи человек, получающих срочную выплату. Он также рекомендовал тем, кто ещё не проверял свои накопления, заказать выписку из лицевого счёта через портал Госуслуг и уточнить, назначена ли им выплата.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, какие выплаты и пенсии проиндексируют с января 2027 года.

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