В Латвии министр культуры потребовал убрать русский язык из государственных СМИ

«Контент по-прежнему существует, а у нас нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит, что его стало меньше? Он должен исчезнуть совсем, вот и все», — приводит LSM слова министра.