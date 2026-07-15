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В Латвии министр культуры потребовал убрать русский язык из государственных СМИ

Наурис Пунтулис заявил, что у такого контента в национальном медиапространстве не должно остаться места.

Источник: Клопс.ru

В Латвии министр культуры Наурис Пунтулис выступил за полное исчезновение контента на русском языке из государственных СМИ. Об этом сообщает портал латвийского гостелерадио LSM.

Как пишет издание, Пунтулис считает, что в «независимом европейском национальном государстве» нет оснований для существования такого контента, особенно «в нынешней военной ситуации». По его словам, речь идёт не о сокращении объёма русскоязычных материалов, а о полном отказе от них.

«Контент по-прежнему существует, а у нас нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит, что его стало меньше? Он должен исчезнуть совсем, вот и все», — приводит LSM слова министра.

Ранее Пунтулис издал распоряжение о прекращении использования русского языка в публичном пространстве подведомственными учреждениями. Согласно документу, эти структуры обязаны соблюдать требования по государственному языку и не допускать использования русского в ситуациях, связанных с выполнением их функций. Ограничения, в частности, касаются международных мероприятий, рекламы и сайтов. Выполнить требование министра учреждения должны до 30 июля.

Лингвисты нашли рекордно длинное слово в русском языке.

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