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Из Ростовской области в Турцию отправили 6,9 тысячи тонн шрота

С территории Ростовской области с 6 по 10 июля в морских пунктах пропуска досмотрели 6,9 тыс. т растительных кормов — подсолнечного шрота — экспорта в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

С территории Ростовской области с 6 по 10 июля в морских пунктах пропуска досмотрели 6,9 тыс. т растительных кормов — подсолнечного шрота — экспорта в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве отобрали пробы кормов для лабораторных исследований. Проверка в аккредитованной испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердила качество продукции. Нарушений требований ветеринарного законодательства при контроле в отношении грузов не выявили.