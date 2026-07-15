Из Ростовской области в Турцию отправили 6,9 тысячи тонн шрота

С территории Ростовской области с 6 по 10 июля в морских пунктах пропуска досмотрели 6,9 тыс. т растительных кормов — подсолнечного шрота — экспорта в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.