Оториноларингологу из Норильска присвоили звание заслуженного врача России

Врач-оториноларинголог Норильской межрайонной детской больницы Виктор Гаранжа получил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Награду ему вручил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на торжественной церемонии в Норильске.
Виктор Гаранжа работает в Норильской детской больнице с 1980 года. Медицине он посвятил более 40 лет. Сейчас он врач высшей квалификационной категории, которого хорошо знают коллеги и тысячи маленьких пациентов. За годы работы специалист внедрял современные методы диагностики и лечения. В поликлинике применяются аудиологический скрининг новорожденных и высокотехнологичные ЛОР-манипуляции. Также врач проводит операции в амбулаторных условиях, в том числе на носовой перегородке и пазухах носа.
За последние 5 лет у детей, которые находятся под его наблюдением, заметно снизилась заболеваемость хроническими отитами. Всего за карьеру Виктор Гаранжа провел около 4 тыс. операций в стационаре. Кроме лечебной работы, врач занимается научной деятельностью. Вместе с лабораторией Полярной медицины он исследовал ЛОР-заболеваемость у детей коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Результаты помогли скорректировать подходы к лечению и маршрутизации пациентов в Арктической зоне.
В минздраве Красноярского края поздравили Виктора Гаранжу с наградой и поблагодарили его за вклад в развитие здравоохранения и помощь детям северных территорий.