Оториноларингологу из Норильска присвоили звание заслуженного врача России

Виктор Гаранжа работает в Норильской детской больнице с 1980 года. Медицине он посвятил более 40 лет. Сейчас он врач высшей квалификационной категории, которого хорошо знают коллеги и тысячи маленьких пациентов. За годы работы специалист внедрял современные методы диагностики и лечения. В поликлинике применяются аудиологический скрининг новорожденных и высокотехнологичные ЛОР-манипуляции. Также врач проводит операции в амбулаторных условиях, в том числе на носовой перегородке и пазухах носа.