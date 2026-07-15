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Режим повышенной готовности во Владивостоке продлён до утра 17 июля

Несмотря на сильные дожди и 35,5 мм осадков, город избежал подтоплений и ЧС.

Источник: PrimaMedia.ru

Несмотря на интенсивные осадки, Владивосток миновал непогоду без серьёзных последствий. За прошедшие сутки в городе выпало 35,5 миллиметра осадков, сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам заместителя главы администрации Владивостока Дмитрия Свитайло, подтоплений и аварий зафиксировано не было, что стало возможным благодаря заранее проведённым ремонтам ливневой канализации, особенно на улице Пограничной и площади Луговой, оперативной работе коммунальных и аварийных служб.

«Тем не менее, режим повышенной готовности продолжает действовать во Владивостоке до 9 часов утра пятницы, 17 июля. Это значит, что все службы жизнеобеспечения работают в усиленном круглосуточном режиме и готовы в любой момент приступить к ликвидации возможных ЧП», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 16 июля в городе ожидается преимущественно сухая погода: утром местами возможен туман, днём столбики термометров поднимутся до +30 °C, а ветер будет умеренным, местами сильным.