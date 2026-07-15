Режим повышенной готовности во Владивостоке продлён до утра 17 июля

«Тем не менее, режим повышенной готовности продолжает действовать во Владивостоке до 9 часов утра пятницы, 17 июля. Это значит, что все службы жизнеобеспечения работают в усиленном круглосуточном режиме и готовы в любой момент приступить к ликвидации возможных ЧП», — говорится в сообщении.