В Канском округе вручили награды предпринимателям за их вклад в развитие экономики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Канского муниципального округа Константин Ковалев наградил тех, кто своим трудом и талантом способствует развитию экономики нашего округа. Эти люди — настоящие профессионалы, которые не боятся вызовов и ежедневно демонстрируют: в Канске живут целеустремлённые и компетентные специалисты!