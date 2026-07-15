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В Канском округе вручили награды предпринимателям за их вклад в развитие экономики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Канского муниципального округа Константин Ковалев наградил тех, кто своим трудом и талантом способствует развитию экономики нашего округа. Эти люди — настоящие профессионалы, которые не боятся вызовов и ежедневно демонстрируют: в Канске живут целеустремлённые и компетентные специалисты!

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Канского муниципального округа Константин Ковалев наградил тех, кто своим трудом и талантом способствует развитию экономики нашего округа. Эти люди — настоящие профессионалы, которые не боятся вызовов и ежедневно демонстрируют: в Канске живут целеустремлённые и компетентные специалисты!

Дипломы и медали за вклад в развитие экономики Канского округа вручили следующим предпринимателям:

— Игорь Паршин занимается выращиванием однолетних кормовых культур — лауреат премии общественного признания от Фонда регионального развития «Перспектива» и обладатель медали «За заслуги в бизнесе».

— Елена Паршина осуществляет передвижную торговлю готовой продукцией — диплом за отличие в торговле и общественном питании.

— Анастасия и Иван Стельмах развивают розничную торговлю автомобильными деталями — дипломы за успехи в сфере услуг (придорожный сервис и комплекс легкового и грузового шиномонтажа).

Константин Ковалев отметил: «Особо хочу отметить социальную ответственность наших предпринимателей. Они всегда первыми откликаются на просьбы жителей и активно участвуют в программе поддержки местных инициатив. Именно благодаря их неравнодушию мы вместе делаем наш округ лучше».