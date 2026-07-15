Эксперт назвал причины массовой высылки из ЕС беженцев с Украины

Кроме того, европейские казны пустеют. Трухачев отметил, что государствам — членам ЕС самим не хватает финансов, и выплачивать пособия приезжим становится накладно. «Европейская экономика много потеряла — сначала из-за санкций в отношении России, потом из-за военной помощи Украине, затем из-за ближневосточного кризиса и роста цен на энергоносители. А тут еще и пособия нужно выплачивать. В общем, денег на беженцев становится жалко», — указал эксперт.