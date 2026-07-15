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Эксперт назвал причины массовой высылки из ЕС беженцев с Украины

Европа устала от потока беженцев и теперь намерена решить сразу две проблемы: восполнить нехватку солдат в ВСУ и сэкономить бюджетные средства. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве России и политолог.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, страны Евросоюза готовятся к массовой депортации украинских мужчин призывного возраста. Основная причина — острая потребность Киева в живой силе. «У ВСУ колоссальная нехватка кадров: нужно еще несколько сотен тысяч человек, чтобы держать фронт. Вот беженцев-мужчин в возрасте от 25 до 60 лет туда и отправят», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Вторая причина, по его мнению, лежит в геополитической плоскости. Европа готовится к прямому противостоянию с Россией и хочет, чтобы Украина выиграла для нее время, затягивая конфликт.

Кроме того, европейские казны пустеют. Трухачев отметил, что государствам — членам ЕС самим не хватает финансов, и выплачивать пособия приезжим становится накладно. «Европейская экономика много потеряла — сначала из-за санкций в отношении России, потом из-за военной помощи Украине, затем из-за ближневосточного кризиса и роста цен на энергоносители. А тут еще и пособия нужно выплачивать. В общем, денег на беженцев становится жалко», — указал эксперт.

В странах Европейского союза между тем продолжает расти число украинских беженцев. Согласно данным, опубликованным СМИ, в мае сразу 22 государства из 26 зафиксировали увеличение количества граждан Украины, оформивших статус временной защиты.

Наибольший прирост показала Италия. Там число беженцев выросло на 6250 человек, что составило 15,3%. Второе место по динамике заняла Германия — плюс 3610 человек (+0,3%). Замыкает тройку лидеров Испания, где прирост достиг 2295 человек (+0,9%).