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Шнуров поёт о бензине, Поплавская критикует ситуацию: как звезды переживают топливный коллапс в России

Пока водители проклинают очереди на заправках и пересчитывают остатки топлива, звезды шоу-бизнеса и спорта оказались в той же лодке.

Источник: Сиб.фм

Кто-то саркастично предлагает пересесть на самокаты, некоторые сочиняют песни для Деда Мороза или требуют объяснений от властей. Разбираемся, как знаменитости реагируют на топливный дефицит.

В ситуации, когда бензин в некоторых регионах исчезает с колонок, а цены бьют все рекорды, даже те, кто привык к роскоши, не смогли остаться в стороне. Они стоят в тех же пробках, ищут заветную АЗС по навигатору и с тревогой смотрят на стрелку бензобака. Сиб.фм собрал подборку реакций звезд на «новую реальность».

Александр Кокорин: «Буду на самокате».

Пока экс-футболист сборной России ищет новый клуб (после ухода из кипрского «Ариса»), его главная головная боль — не контракт, а отсутствие личного авто.

«Я пока без машины, так что об этом не задумываюсь. На самокат буду пересаживаться», — с иронией заявил спортсмен.

Видимо, «золотой мальчик» нашего футбола готовится к эко-будущему раньше других.

Сергей Шнуров: «Дедушка Мороз, привези бензин на оленях».

Лидер группировки «Ленинград» отреагировал на топливный кризис в своем фирменном стиле — сатирической песней. Шнуров представил себя и музыкантов запертыми в клетке, похожей на тюремную камеру, и обратился к Деду Морозу. Просьба была проста: привезти бензин «на оленях», намекая на то, что больше просить помощи не у кого. По версии музыканта, страна рискует «не дотянуть до зимы» без срочных мер.

Вика Цыганова: «По талонам будем?».

Певица, известная своей патриотической позицией, неожиданно ударила в колокол тревоги. Она отметила, что нехватка топлива уже ощущается на бытовом уровне.

«По всей России начнут бензин продавать по талонам?» — возмущается Цыганова.

Яна Поплавская: «Ваши бизнес-джеты всегда заправлены».

Самая острая реакция прозвучала от актрисы Яны Поплавской. Она обрушилась с критикой на чиновников и кураторов ТЭКа, назвав их «расслабившимися» на фоне международной торговли ресурсами.

Особый гнев вызвала ситуация в Крыму:

«Ясно как белый день — будут пытаться отрезать полуостров. Где стратегические запасы хотя бы на месяц? А должны быть на полгода-год».

Поплавская также напомнила депутатам, что их личные «Майбахи» всегда полны, и призвала задуматься о тех, кто остался без топлива.

Ольга Петрикова: «Очереди и лимит по 20 литров».

Телеведущая «Матч ТВ» описала обстановку на столичных заправках как «крайне напряженную».

«Ситуация плачевная: огромные очереди, уровень агрессии среди водителей растет, а на многих колонках ввели лимит — отпускают всего по 20 литров в одни руки. Некоторые пытаются заправиться дважды, чтобы обойти ограничение», — сетует Петрикова.

Павел Занозин: «Новая реальность».

Спортивный комментатор столкнулся с кризисом в дороге. Путь из Москвы в Нижний Новгород превратился в квест: во Владимирской области бензина не было практически нигде. А когда удалось найти работающую станцию «Газпром нефть», цена за литр 95-го составила 119 рублей.

«Глобально хочу предупредить всех, кто куда-то далеко поедет: заправляйтесь заранее. Это — новая реальность», — предупреждает Занозин.

Дмитрий Губерниев: «Час в очереди».

Главный голос российского биатлона тоже почувствовал на себе прелести дефицита. Прилетев в Геленджик, Губерниев провел около часа в очереди на заправке. Он высказал мнение, что народ скорее выберет бензин по любой цене, чем его полное отсутствие.

В общем, в звездном мире каждый справляется с паникой по-своему: кто-то шутит про самокаты, кто-то поет Деду Морозу, а кто-то требует ответа от властей.

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