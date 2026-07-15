Шнуров поёт о бензине, Поплавская критикует ситуацию: как звезды переживают топливный коллапс в России

Кто-то саркастично предлагает пересесть на самокаты, некоторые сочиняют песни для Деда Мороза или требуют объяснений от властей. Разбираемся, как знаменитости реагируют на топливный дефицит.
В ситуации, когда бензин в некоторых регионах исчезает с колонок, а цены бьют все рекорды, даже те, кто привык к роскоши, не смогли остаться в стороне. Они стоят в тех же пробках, ищут заветную АЗС по навигатору и с тревогой смотрят на стрелку бензобака. Сиб.фм собрал подборку реакций звезд на «новую реальность».
Александр Кокорин: «Буду на самокате».
Пока экс-футболист сборной России ищет новый клуб (после ухода из кипрского «Ариса»), его главная головная боль — не контракт, а отсутствие личного авто.
«Я пока без машины, так что об этом не задумываюсь. На самокат буду пересаживаться», — с иронией заявил спортсмен.
Видимо, «золотой мальчик» нашего футбола готовится к эко-будущему раньше других.
Сергей Шнуров: «Дедушка Мороз, привези бензин на оленях».
Лидер группировки «Ленинград» отреагировал на топливный кризис в своем фирменном стиле — сатирической песней. Шнуров представил себя и музыкантов запертыми в клетке, похожей на тюремную камеру, и обратился к Деду Морозу. Просьба была проста: привезти бензин «на оленях», намекая на то, что больше просить помощи не у кого. По версии музыканта, страна рискует «не дотянуть до зимы» без срочных мер.
Вика Цыганова: «По талонам будем?».
Певица, известная своей патриотической позицией, неожиданно ударила в колокол тревоги. Она отметила, что нехватка топлива уже ощущается на бытовом уровне.
«По всей России начнут бензин продавать по талонам?» — возмущается Цыганова.
Яна Поплавская: «Ваши бизнес-джеты всегда заправлены».
Самая острая реакция прозвучала от актрисы Яны Поплавской. Она обрушилась с критикой на чиновников и кураторов ТЭКа, назвав их «расслабившимися» на фоне международной торговли ресурсами.
Особый гнев вызвала ситуация в Крыму:
«Ясно как белый день — будут пытаться отрезать полуостров. Где стратегические запасы хотя бы на месяц? А должны быть на полгода-год».
Поплавская также напомнила депутатам, что их личные «Майбахи» всегда полны, и призвала задуматься о тех, кто остался без топлива.
Ольга Петрикова: «Очереди и лимит по 20 литров».
Телеведущая «Матч ТВ» описала обстановку на столичных заправках как «крайне напряженную».
«Ситуация плачевная: огромные очереди, уровень агрессии среди водителей растет, а на многих колонках ввели лимит — отпускают всего по 20 литров в одни руки. Некоторые пытаются заправиться дважды, чтобы обойти ограничение», — сетует Петрикова.
Павел Занозин: «Новая реальность».
Спортивный комментатор столкнулся с кризисом в дороге. Путь из Москвы в Нижний Новгород превратился в квест: во Владимирской области бензина не было практически нигде. А когда удалось найти работающую станцию «Газпром нефть», цена за литр 95-го составила 119 рублей.
«Глобально хочу предупредить всех, кто куда-то далеко поедет: заправляйтесь заранее. Это — новая реальность», — предупреждает Занозин.
Дмитрий Губерниев: «Час в очереди».
Главный голос российского биатлона тоже почувствовал на себе прелести дефицита. Прилетев в Геленджик, Губерниев провел около часа в очереди на заправке. Он высказал мнение, что народ скорее выберет бензин по любой цене, чем его полное отсутствие.
В общем, в звездном мире каждый справляется с паникой по-своему: кто-то шутит про самокаты, кто-то поет Деду Морозу, а кто-то требует ответа от властей.