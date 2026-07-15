Шнуров поёт о бензине, Поплавская критикует ситуацию: как звезды переживают топливный коллапс в России

В ситуации, когда бензин в некоторых регионах исчезает с колонок, а цены бьют все рекорды, даже те, кто привык к роскоши, не смогли остаться в стороне. Они стоят в тех же пробках, ищут заветную АЗС по навигатору и с тревогой смотрят на стрелку бензобака. Сиб.фм собрал подборку реакций звезд на «новую реальность».