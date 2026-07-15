Движение по Волге перекроют на выходные для проведения любительского заплыва

Как отмечают организаторы заплыва, опыт проведения состязания в водах Волги у них был еще 10 лет назад — в 2016 год. Первый проект назывался Volga Swim — это был смелый эксперимент, вызов себе и реке. В то лето участие в заплыве приняли 374 спортсмена, а сегодня заявок уже около 3 тысяч.