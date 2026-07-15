Движение по Волге перекроют на выходные для проведения любительского заплыва

В выходные, 25 и 26 июля, движение судов по Волге приостановят. Такие меры примут для проведения Х юбилейного любительского заплыва X-WATERS Волга 2026 (12+).
Реку перекроют в районе Нижнего Новгорода для речного транспорта с целью обеспечения безопасности пловцов. Кроме того, по ходу прохождения участниками маршрута спасатели и добровольцы будут следить, чтобы на воде не произошло происшествий. Также каждому спортсмену выдадут свой буй, который поможет в случае чего удержаться на поверхности.
Как отмечают организаторы заплыва, опыт проведения состязания в водах Волги у них был еще 10 лет назад — в 2016 год. Первый проект назывался Volga Swim — это был смелый эксперимент, вызов себе и реке. В то лето участие в заплыве приняли 374 спортсмена, а сегодня заявок уже около 3 тысяч.
В этом году также есть и нововведения. В программу двухдневного соревнования вошел ночной этап. Его дистанция будет единой и составит 600 метров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нефтяник из Башкирии переплывет два озера, чтобы подготовиться к X‑WATERS Volga.