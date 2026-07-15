Красноярцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Красноярск поет Высоцкого»

Перед финальным выступлением участники прошли три отборочных тура. Самому младшему исполнителю в этом году исполнится 10 лет, самому старшему участнику 89 лет. На концерте прозвучат около 50 песен Владимира Высоцкого. Организаторы обещают как известные композиции, так и более редкие произведения из репертуара поэта и исполнителя.