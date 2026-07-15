Красноярцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Красноярск поет Высоцкого»

На Центральной набережной Красноярска, 22 июля, пройдет гала-концерт фестиваля «Красноярск поет Высоцкого».
Перед финальным выступлением участники прошли три отборочных тура. Самому младшему исполнителю в этом году исполнится 10 лет, самому старшему участнику 89 лет. На концерте прозвучат около 50 песен Владимира Высоцкого. Организаторы обещают как известные композиции, так и более редкие произведения из репертуара поэта и исполнителя.
«Цель проекта, сохранять наследие Высоцкого и популяризировать творчество. Его песни вне времени: они о любви, дружбе, Родине, о вечном», — отметил организатор фестиваля Роман Энгельгардт.
Фестиваль «Красноярск поет Высоцкого» проводят с 2005 года в канун дня памяти поэта. За это время поклонники творчества Высоцкого дали 440 концертов на разных площадках. Они выступали в образовательных и медицинских учреждениях, военных частях, госпиталях, домах престарелых, приютах для бездомных, концертных залах и на открытом воздухе.
Гала-концерт начнется 22 июля в 18:00 на Центральной набережной.