Еще четыре волейболистки продолжат играть в «Амурских Тигрицах-ДВГАФК»

Новые контракты с хабаровской молодежной командой подписали связующая Софья Косычева, центральная блокирующая Анастасия Жидкова, либеро Кира Куриленко и центральная блокирующая Полина Охнован. Все они выступали в молодежной команде «Тигриц» в Высшей лиге «Б» в прошлом сезоне. Кроме того, ранее свои соглашения с хабаровской «молодежкой» продлили доигровщик Александра Домолего, центральная блокирующая Евгения Бувайлик, связующая Ульяна Гусева и доигровщик Анна Зырянова. В то же время, доигровщики Карина Воробьева, Виктория Ждамирова и Виктория Решетникова покинули состав младших «Тигриц».