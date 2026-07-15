Организаторам подпольных интим-салонов на территории ДФО вынесли приговоры в Хабаровском крае

Во время обыска в салонах полицейские изъяли документацию о ведении финансово-хозяйственной деятельности, оказанных услугах интимного характера, сотовые телефоны, компьютеры, ноутбуки, содержащие сведения о ведении незаконной деятельности, а также предметы, используемые для оказания услуг интимного характера. Кроме того, в распоряжении полицейских оказались должностные инструкции массажисток и аудиозаписи, в которых содержалась информация о штрафах за критику руководства, несоблюдение установленного организатором регламента, неопрятный внешний вид или нарушение распорядка дня.