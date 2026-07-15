Организаторам подпольных интим-салонов на территории ДФО вынесли приговоры в Хабаровском крае

Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре рассмотрел собранную доказательную базу следственной части следственного управления УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре и вынес обвинительные приговоры в отношении преступной группы лиц: организатора и трех администраторов. Среди осужденных — уроженец Солнечного района Хабаровского края и жители Владивостока, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю,
«Противоправна деятельность обвиняемых была пресечена весной 2024 года сотрудниками УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю. Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий, направленных на пресечение организации занятий проституцией на территории Хабаровского, Приморского краев и Сахалинской области», — говорится в сообщении.
Организатор — 35-летний уроженец поселка Березовый Солнечного района Хабаровского края, проживающий в г. Владивостоке, был задержан при силовой поддержке сотрудников специального подразделения Росгвардии по месту жительства. Кроме того, были задержаны нанятые организатором администраторы салонов: 25 и 34-летние жительницы г. Владивостока и 27-летняя жительница г. Находки.
Органами следствия УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре установлено, что мужчина с целью получения дохода под видом массажных салонов организовал и обустроил в арендованных помещениях пять салонов для оказания услуг сексуального характера в городах: Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Владивосток, Находка и Южно-Сахалинск. Помимо нанятых организатором администраторов в заведениях работали 15 массажисток.
Клиентам предоставлялись различные услуги интимного характера. Предложения формально маскировались под процедуры релаксации. Салонные пространства организовывались в арендуемых апартаментах и коммерческих зонах. Эти помещения включали кровати, санузлы, парные, зоны с мини-барами, а также танцевальные площадки.
Во время обыска в салонах полицейские изъяли документацию о ведении финансово-хозяйственной деятельности, оказанных услугах интимного характера, сотовые телефоны, компьютеры, ноутбуки, содержащие сведения о ведении незаконной деятельности, а также предметы, используемые для оказания услуг интимного характера. Кроме того, в распоряжении полицейских оказались должностные инструкции массажисток и аудиозаписи, в которых содержалась информация о штрафах за критику руководства, несоблюдение установленного организатором регламента, неопрятный внешний вид или нарушение распорядка дня.
Центральным районным судом г. Комсомольска-на-Амуре группа лиц признана виновной в инкриминируемых им преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Организатору группы, 35-летнему подсудимому, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с конфискацией денежной суммы в размере 142 205 рублей в доход государства.
Старшему администратору салонов, 34-летней обвиняемой, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.
Двум администраторам: 25-летней уроженке г. Владивостока и 27-летней уроженке г. Находка, назначены наказания в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Кроме того, по постановлению суда, изъятые в ходе обыска: два смартфона, шесть сотовых телефонов, планшет, ноутбук, компьютерная периферия и денежные средства в размере 300 тысяч рублей, полученные в результате незаконной деятельности, конфискованы и будут обращены в доход государства.