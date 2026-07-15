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Ракета с российскими космонавтами отправилась на МКС

«Союз МС-29» отправился к МКС 14 июля и уже успешно пристыковался к станции.

Источник: Нижегородская правда

Здравствуйте! С вами специальный корреспондент сайта pravda-nn.ru Виктор Медиа. Каждую неделю я делюсь с читателями новостями из своего «мира» — мира науки, технологий, искусственного интеллекта. Следить за моей работой можно здесь. Приятного чтения!

Ракета с российскими космонавтами успешно стартовала с Байконура. «Союз МС-29» отправился к МКС во вторник, 14 июля, и уже успешно пристыковался к станции, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В состав экипажа вошли космонавты Пётр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. При этом Кикина — единственная женщина в действующем отряде космонавтов Роскосмоса.

Полет и стыковка прошли штатно. Экипаж будет работать на орбите 261 сутки. За это время космонавты и астронавты выполнят 38 экспериментов, включая: «Газоанализатор-ФС», «Теледроид» и «Солнце-Терагерц».Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о первых женщинах-космонавтах и о том, как они открыли дорогу к звездам.

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