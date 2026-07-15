В Волгограде обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Волгограде пиротехники уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в Дзержинском районе города во время земляных работ, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Снаряд пролежал в земле несколько десятилетий. Когда рабочие наткнулись на него, они сразу остановили работы и вызвали спасателей. На место прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России. Они осмотрели находку и подтвердили, что это авиационная бомба времен войны. В безопасном месте снаряд уничтожили путем подрыва.
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