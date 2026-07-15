Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ВС России поразили четыре морских судна, доставлявшие грузы для ВСУ

Российские военные в ночь на 15 июля нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Минобороны России.

Российские военные в ночь на 15 июля нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары были нанесены по портам «Черноморск» и «Днепро-Бугский». В результате, как заявили в министерстве, были поражены четыре морских судна.

— В порту «Черноморск» Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ; в порту «Днепро-Бугский» Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, — сообщили в МАКС МО РФ.

Британские аналитики заявили, что ВС России планомерно приближаются к взятию территории всего Донбасса. Недавно занятая Константиновка в Донецкой Народной Республике — один из последних важных опорных пунктов на пути к Краматорску и Славянску.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы крайне бурно отреагировал на взятие ВС России Константиновки. О том, что российские военные заняли город, стало известно 3 июля.

Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.
Читать дальше