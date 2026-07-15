Российские военные в ночь на 15 июля нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары были нанесены по портам «Черноморск» и «Днепро-Бугский». В результате, как заявили в министерстве, были поражены четыре морских судна.
— В порту «Черноморск» Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ; в порту «Днепро-Бугский» Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, — сообщили в МАКС МО РФ.
Британские аналитики заявили, что ВС России планомерно приближаются к взятию территории всего Донбасса. Недавно занятая Константиновка в Донецкой Народной Республике — один из последних важных опорных пунктов на пути к Краматорску и Славянску.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы крайне бурно отреагировал на взятие ВС России Константиновки. О том, что российские военные заняли город, стало известно 3 июля.