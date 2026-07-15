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Урсула фон дер Ляйен в 11-й раз посетила Украину: зачем глава ЕК наведалась в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину. О своей поездке она сообщила в соцсети X.

По словам фон дер Ляйен, в Киеве она объявит о новых инициативах по интеграции военных индустрий Евросоюза и Украины, а также обсудит вопросы присоединения и подготовки к зиме.

Накануне издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что глава ЕК посетит Украину в среду. Отмечалось, что в ходе визита она обсудит расширение Евросоюза и вопросы оборонной помощи. Сегодня фон дер Ляйен подтвердила свое прибытие в Киев.

Как писал KP.RU, ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема сравнил председателя ЕК фон дер Ляйен и Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини.

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