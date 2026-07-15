Урсула фон дер Ляйен в 11-й раз посетила Украину: зачем глава ЕК наведалась в Киев

Накануне издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что глава ЕК посетит Украину в среду. Отмечалось, что в ходе визита она обсудит расширение Евросоюза и вопросы оборонной помощи. Сегодня фон дер Ляйен подтвердила свое прибытие в Киев.