Член политбюро Ма Синжуй исключён из КПК за коррупцию и злоупотребления

Члена политбюро Коммунистической партии Китая Ма Синжуя исключили из КПК за коррупцию и злоупотребления. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, власти Китая обвинили бывшего секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района в незаконном получении денег и ценных подарков. Также ему вменяют помощь родственникам при покупке жилья по льготным ценам.
«Ма Синжуй обвиняется в незаконном получении денежных средств и ценных подарков», — говорится в публикации.
Кроме того, как пишет NYT, бывшего партийного функционера обвинили в использовании служебного положения для получения сексуальных услуг и вступлении в отношения сексуального характера за денежное вознаграждение.
Издание отмечает, что 66-летний Ма Синжуй стал уже третьим членом политбюро, лишившимся поста с 2022 года. Это произошло на фоне масштабной антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина.
Немногим ранее Си Цзиньпин обратился к китайским военнослужащим по теме чисток в армии. Он заявил, что Вооруженные силы прошли «революционное испытание» в борьбе с коррупцией. По мнению обозревателей, эти слова косвенно подтвердили масштабные проверки в войсках КНР.