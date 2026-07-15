Член политбюро Ма Синжуй исключён из КПК за коррупцию и злоупотребления

Немногим ранее Си Цзиньпин обратился к китайским военнослужащим по теме чисток в армии. Он заявил, что Вооруженные силы прошли «революционное испытание» в борьбе с коррупцией. По мнению обозревателей, эти слова косвенно подтвердили масштабные проверки в войсках КНР.