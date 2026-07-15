Инвестору тепличного комплекса под Багратионовском одобрили 54 млн рублей льготного займа на закупку оборудования

Инвестору тепличного комплекса под Багратионовском одобрили льготный заём на закупку оборудования. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном центре «Мой бизнес».
Тепличный комплекс в Багратионовском округе строит ООО «Ларс». Компания планирует заниматься круглогодичным выращиванием огурцов и томатов в закрытом грунте с применением технологий светокультуры и малообъёмной гидропоники. На приобретение оборудования для комплекса одобрили заём в размере 54 миллионов рублей по региональной программе «Агро Инвест», общая стоимость — 205 миллионов.
В 2022 году стало известно, что ООО «Ларс» планирует построить под Багратионовском крупный тепличный комплекс по выращиванию томатов. Компания попросила в аренду без торгов три земельных участка площадью 34 гектара в районе посёлков Орехово и Загородное.
В 2024 году представители компании рассказывали, что уже закупают необходимое оборудование для комплекса. «Наша теплица является высокотехнологичной, благодаря чему в ней возможно не просто выращивание овощей в закрытом грунте круглогодично, но также гарантирована высокая урожайность. Для обеспечения круглогодичной бесперебойной работы мы выбирали самое современное оборудование, а также оснастили теплицу собственным энергетическим центром», — говорили в руководстве компании.
В конце 2024 года экспертиза одобрила документацию на три этапа строительства. В феврале 2025-го разрешили возвести первую очередь — одноэтажную теплицу общей площадью 13,2 тысячи квадратных метров. Документация действует до конца июля 2026 года.
Всего по программе «Агро Инвест» в 2026 году одобрили заявки четырёх компаний. Общий бюджет льготного финансирования составил почти 254 миллиона рублей. Проекты реализуют в Багратионовском, Гвардейском и Советском округах.