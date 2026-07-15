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Инвестору тепличного комплекса под Багратионовском одобрили 54 млн рублей льготного займа на закупку оборудования

Проект реализует ООО «Ларс».

Инвестору тепличного комплекса под Багратионовском одобрили льготный заём на закупку оборудования. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном центре «Мой бизнес».

Тепличный комплекс в Багратионовском округе строит ООО «Ларс». Компания планирует заниматься круглогодичным выращиванием огурцов и томатов в закрытом грунте с применением технологий светокультуры и малообъёмной гидропоники. На приобретение оборудования для комплекса одобрили заём в размере 54 миллионов рублей по региональной программе «Агро Инвест», общая стоимость — 205 миллионов.

В 2022 году стало известно, что ООО «Ларс» планирует построить под Багратионовском крупный тепличный комплекс по выращиванию томатов. Компания попросила в аренду без торгов три земельных участка площадью 34 гектара в районе посёлков Орехово и Загородное.

В 2024 году представители компании рассказывали, что уже закупают необходимое оборудование для комплекса. «Наша теплица является высокотехнологичной, благодаря чему в ней возможно не просто выращивание овощей в закрытом грунте круглогодично, но также гарантирована высокая урожайность. Для обеспечения круглогодичной бесперебойной работы мы выбирали самое современное оборудование, а также оснастили теплицу собственным энергетическим центром», — говорили в руководстве компании.

В конце 2024 года экспертиза одобрила документацию на три этапа строительства. В феврале 2025-го разрешили возвести первую очередь — одноэтажную теплицу общей площадью 13,2 тысячи квадратных метров. Документация действует до конца июля 2026 года.

Всего по программе «Агро Инвест» в 2026 году одобрили заявки четырёх компаний. Общий бюджет льготного финансирования составил почти 254 миллиона рублей. Проекты реализуют в Багратионовском, Гвардейском и Советском округах.

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