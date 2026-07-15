Инвестору тепличного комплекса под Багратионовском одобрили 54 млн рублей льготного займа на закупку оборудования

В 2024 году представители компании рассказывали, что уже закупают необходимое оборудование для комплекса. «Наша теплица является высокотехнологичной, благодаря чему в ней возможно не просто выращивание овощей в закрытом грунте круглогодично, но также гарантирована высокая урожайность. Для обеспечения круглогодичной бесперебойной работы мы выбирали самое современное оборудование, а также оснастили теплицу собственным энергетическим центром», — говорили в руководстве компании.