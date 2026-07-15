Бойца СВО в форме не пустили в бар Дзержинска

«У нас нет никаких претензий к том, что это свошник. У нас была претензия только к тому, что люди выпившие. По поводу формы, у нас есть дресс-код в заведении, чтобы люди приходили в адекватном виде. Просто люди вели себя неподобающе», — сказал руководитель бара.