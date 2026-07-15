Бойца СВО в форме не пустили в бар Дзержинска

Бойца специальной военной операции, который вернулся в отпуск, не пустили в один из баров Дзержинска, поскольку он был в форме. Несмотря на то, что после отказа военнослужащий переоделся в гражданскую одежду, в заведение попасть он так и не смог. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Вместе с участником СВО бар решил посетить и его друг. Он утверждает, что пока они переодевались, к заведению подъехала машина, из которой вышли двое молодых людей, представившихся сотрудниками группы быстрого реагирования.
«Прозвучала фраза, что приезжают свошники, колотят понты, и мы им не рады», — процитировал сотрудников ГБР товарищ участника СВО.
Во время разговора друга бойца начали заливать газом. Химический ожог диагностировали и военнослужащему. Как утверждают пострадавшие, после случившегося сотрудники быстро скрылись.
По словам директора бара, отказ в посещении заведения был связан с тем, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.
«У нас нет никаких претензий к том, что это свошник. У нас была претензия только к тому, что люди выпившие. По поводу формы, у нас есть дресс-код в заведении, чтобы люди приходили в адекватном виде. Просто люди вели себя неподобающе», — сказал руководитель бара.
Он также утверждает, что человек, заливший газом мужчин, никак не относится к заведению. По факту случившегося в полиции проводят проверку.
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