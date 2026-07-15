С 1 сентября магазины начнут автоматически штрафовать за просрочку

В первую очередь нововведение затронет продукты питания и другие товарные группы, где есть срок годности. По словам Дубина, система будет фиксировать факт продажи просроченного товара на кассе в обход разрешительного режима. После этого сформируют проект постановления о нарушении и передадут его в контролирующий орган на подписание.