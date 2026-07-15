С 1 сентября магазины начнут автоматически штрафовать за просрочку

Новая система будет фиксировать продажу просроченных маркированных товаров на кассе и передавать данные о нарушении контролирующим органам. Об этом РИА Новости рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.
В первую очередь нововведение затронет продукты питания и другие товарные группы, где есть срок годности. По словам Дубина, система будет фиксировать факт продажи просроченного товара на кассе в обход разрешительного режима. После этого сформируют проект постановления о нарушении и передадут его в контролирующий орган на подписание.
Затем постановление направят в личный кабинет организации на «Госуслугах», после чего продавцу начислят штраф. Дубин отметил, что Росздравнадзор также предложил распространить автоматические штрафы на фармацевтическую отрасль. Если такое решение примут, оператор системы маркировки «Честный знак» готов технически это обеспечить.