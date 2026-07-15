Известный художник создаст в Чегдомыне масштабный арт-объект

— Художник проведет мастер-класс, а также встретится с жителями, поговорит о своем творчестве, о «стенографике» — технике, в которой работает, расскажет о художественном взгляде на город и своей новой работе. Встреча пройдет 17 июля в Районном Доме Культуры в 18:00, а после Мансур Зияев приступит к воплощению задумки, — рассказали в администрации Чегдомына.