Известный художник создаст в Чегдомыне масштабный арт-объект

Масштабный арт-объект создаст в Чегдомыне российский художник-график, иллюстратор и муралист Мансур Зияев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это будет уже второе изображение автора в рабочем поселке.
В прошлом году в рамках всероссийского паблик-арт-фестиваля «Смена» художник создал мурал «Поэзия рабочих дней», который стал символом уважения к промышленной истории региона. Изображение рук, держащих каменный уголь, из которого прорастает хрупкий цветок, передает идею о том, как в тяжелой, рутинной повседневности рождается красота и бережное отношение к окружающему миру.
На этот раз арт-объект, который воплотит Мансур Зияев в рамках инициированного Фондом Мельниченко фестиваля монументального искусства, будет посвящен семье, дому и ценностям, ради которых человек каждый день выходит на смену.
— Художник проведет мастер-класс, а также встретится с жителями, поговорит о своем творчестве, о «стенографике» — технике, в которой работает, расскажет о художественном взгляде на город и своей новой работе. Встреча пройдет 17 июля в Районном Доме Культуры в 18:00, а после Мансур Зияев приступит к воплощению задумки, — рассказали в администрации Чегдомына.