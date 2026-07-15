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В Китае отключат ИИ-компаньонов: пользователи оплакивают потерю виртуальных возлюбленных

Пекин одним указом разбил множество сердец влюбленных китайцев.

Источник: Комсомольская правда

Власти Пекина одним указом разбили множество сердец влюбленных китайцев. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, изменения связаны с новыми требованиями китайских властей. Теперь платформам запрещено создавать контент, способный вызывать у несовершеннолетних сильную эмоциональную зависимость или подрывать реальные человеческие отношения. Кроме того, компании, работающие с виртуальными персонажами, обязаны помечать материалы, созданные с помощью ИИ. Теперь им всегда следует доносить пользователям, что они взаимодействуют не с человеком, а с алгоритмом.

В связи с этим платформа Doubao от ByteDance отключает функцию создания собственных цифровых собеседников. Нововведние особенно болезненно восприняли пользователи, которые годами выстраивали отношения с ИИ-персонажами. После объявления о новых мерах в китайских соцсетях появилось множество публикаций с жалобами и признаниями в глубоком разочаровании.

Некоторые пользователи, как отмечает Bloomberg, писали, что новость стала для них настоящим потрясением. По их словам, разрыв с виртуальными собеседниками оказался настолько тяжелым, что они плакали днями и ночами напролет.

Ранее KP.RU писал, что ООН пытается на институциональном уровне ввести единые глобальные «правила игры» для нейросетей. Подробности читайте на сайте издания.

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