В Китае отключат ИИ-компаньонов: пользователи оплакивают потерю виртуальных возлюбленных

По данным агентства, изменения связаны с новыми требованиями китайских властей. Теперь платформам запрещено создавать контент, способный вызывать у несовершеннолетних сильную эмоциональную зависимость или подрывать реальные человеческие отношения. Кроме того, компании, работающие с виртуальными персонажами, обязаны помечать материалы, созданные с помощью ИИ. Теперь им всегда следует доносить пользователям, что они взаимодействуют не с человеком, а с алгоритмом.