Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежское МЧС показало, как устанавливают причины пожаров

Специалисты Испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) Воронежской области прибыли на место возгорания в Рамонском районе, чтобы выяснить, что стало причиной происшествия. В их распоряжении имеются современные средства диагностики.

Специалисты Испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) Воронежской области прибыли на место возгорания в Рамонском районе, чтобы выяснить, что стало причиной происшествия.

В их распоряжении имеются современные средства диагностики:

инфракрасный пирометр позволяет выявить эпицентр огня по степени нагрева строительных элементов;

газоанализаторы обнаруживают присутствие горючих веществ даже при минимальной их концентрации;

металлографический комплекс применяется для проверки электрического оборудования на предмет аварийных режимов эксплуатации.

Именно с помощью приборных исследований удаётся расшифровать скрытые признаки пожара, выявить улики умышленного поджога и точно определить исходную точку возгорания. Заключения экспертизы служат важным доказательством в ходе разбирательств по фактам пожаров.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше