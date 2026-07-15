Воронежское МЧС показало, как устанавливают причины пожаров

Специалисты Испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) Воронежской области прибыли на место возгорания в Рамонском районе, чтобы выяснить, что стало причиной происшествия.
В их распоряжении имеются современные средства диагностики:
инфракрасный пирометр позволяет выявить эпицентр огня по степени нагрева строительных элементов;
газоанализаторы обнаруживают присутствие горючих веществ даже при минимальной их концентрации;
металлографический комплекс применяется для проверки электрического оборудования на предмет аварийных режимов эксплуатации.
Именно с помощью приборных исследований удаётся расшифровать скрытые признаки пожара, выявить улики умышленного поджога и точно определить исходную точку возгорания. Заключения экспертизы служат важным доказательством в ходе разбирательств по фактам пожаров.