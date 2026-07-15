Жительница Комсомольска потеряла миллион на лжеброкерах и «юристах»

В Комсомольске-на-Амуре местная жительница лишилась более одного миллиона рублей после общения с лжеброкерами и так называемыми специалистами по возврату средств. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
44-летняя жительница Центрального округа рассказала полицейским, что с мая по июнь переводила деньги неизвестным, которые представлялись сотрудниками инвестиционной платформы. Женщине обещали высокий доход от вложений на виртуальной бирже.
Сначала горожанка установила предложенное ей приложение и внесла 6,4 тысячи рублей. После этого ей сообщили, что средства якобы начали приносить прибыль, а для продолжения работы нужно пополнить счёт.
Не имея собственных накоплений, женщина оформила кредит на 250 тысяч рублей и перевела деньги по указанным реквизитам. Затем ей сообщили о блокировке счёта и потребовали ещё 790 тысяч рублей для его разблокировки.
После новых требований о переводе средств женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и прекратила общение. Однако на этом история не закончилась.
Попытавшись вернуть потерянные деньги, жительница Комсомольска нашла в интернете сайт с обещанием помощи в возврате средств с брокерского счёта. С ней связались несколько «специалистов», которые также оказывали «юридические услуги». Когда один из них потребовал очередной перевод денег, женщина остановилась и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Полиция напоминает: предложения быстрого заработка на инвестициях от неизвестных лиц часто используют мошенники. Кроме того, после потери денег гражданам нередко предлагают «вернуть средства» за дополнительную плату — такие обращения также могут быть частью мошеннической схемы.