Жительница Комсомольска потеряла миллион на лжеброкерах и «юристах»

Попытавшись вернуть потерянные деньги, жительница Комсомольска нашла в интернете сайт с обещанием помощи в возврате средств с брокерского счёта. С ней связались несколько «специалистов», которые также оказывали «юридические услуги». Когда один из них потребовал очередной перевод денег, женщина остановилась и обратилась в полицию.