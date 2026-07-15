Минздрав расширил диспансеризацию нижегородских ветеранов СВО

Кроме того, предусмотрен особый подход для тех ветеранов СВО, кто не попадает под плановую диспансеризацию в текущем году: в этом случае набор необходимых врачебных консультаций и обследований будут формировать на основании данных о диспансеризации за предыдущий календарный год.