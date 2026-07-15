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Минздрав расширил диспансеризацию нижегородских ветеранов СВО

Теперь система диагностики и профилактики заболеваний для участников боевых действий стала удобнее и адаптивнее.

Министерство здравоохранения РФ усовершенствовало порядок проведения диспансеризации для нижегородских ветеранов СВО. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».

Теперь система диагностики и профилактики заболеваний для участников боевых действий стала удобнее и адаптивнее. Соответствующие изменения зафиксированы в приказе Минздрава России от 15 июня 2026 года № 620н.

Особое внимание уделено психологической поддержке: ведомство рекомендует организовывать приём медицинского психолога непосредственно в день первого этапа диспансеризации — то есть без задержек и дополнительных согласований.

Кроме того, предусмотрен особый подход для тех ветеранов СВО, кто не попадает под плановую диспансеризацию в текущем году: в этом случае набор необходимых врачебных консультаций и обследований будут формировать на основании данных о диспансеризации за предыдущий календарный год.

Ранее нижегородские власти отменили документ о компенсации геномной регистрации для участников СВО.