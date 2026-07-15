Топливный кризис резко поднял цены в Сибири

На маршруте между Санкт-Петербургом и Москвой средние ставки на перевозку в закрытых фурах без рефрижераторов выросли с 58,9 рублей за километр 18 июня до 60,8 рублей 1 июля. Это увеличение составило 3,2%, и произошло оно менее чем за две недели. С начала года тарифы на такие перевозки выросли на 19,2%.