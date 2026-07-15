Топливный кризис резко поднял цены в Сибири

За последнее время из-за роста цен на топливо и его дефицита расходы на логистику увеличились: водители тратят больше времени на заправках, что приводит к простоям и задержкам доставки.
Грузовые перевозки
Логистические компании уже пересматривают свои тарифы, так как стоимость топлива может составлять до 22% от общих расходов. А простои в очередях увеличивают время рейсов на несколько часов.
Проведя мониторинг рынка предложения грузовых перевозок, НДН. Инфо определил, что с начала мая цена на доставку груза, например, из Оби в Бердск выросла с 340 рублей на «Газели» до практически трёх тысяч. Стоит ли говорить о доставках на более значительные расстояния.
На маршруте между Санкт-Петербургом и Москвой средние ставки на перевозку в закрытых фурах без рефрижераторов выросли с 58,9 рублей за километр 18 июня до 60,8 рублей 1 июля. Это увеличение составило 3,2%, и произошло оно менее чем за две недели. С начала года тарифы на такие перевозки выросли на 19,2%.
Общественный транспорт
Из-за роста цен на топливо возможен пересмотр тарифов на пассажирские перевозки. Некоторые муниципалитеты в стране уже переводят часть автопарков на газ, но это требует больших инвестиций.
По данным из открытых источников, для легковых авто чаще всего устанавливают пропан (пропан-бутан), а для грузовых — метан. Стоимость переоборудования (ГБО 4-го поколения) составляет от 27 000 до 70 000 рублей в зависимости от типа газа.
Кроме того, требуется обязательная процедура, включающая проведение технической экспертизы, оплату госпошлин и получение отметки в СТС/ПТС. Езда с незаконно установленным оборудованием грозит штрафом.
Вместе с тем из-за увеличения затрат перевозчики могут самостоятельно повышать тарифы на маршрутах, где цены не регулируются. Например, с 27 июля подорожает поездка по маршруту № 205 из Новоалтайска в Барнаул: стоимость билета вырастет с 85 до 90 рублей. Предыдущее повышение на этом маршруте произошло в феврале 2026 года с 75 до 85 рублей.
В Иркутске также ожидается рост цен на некоторых маршрутах до 60−65 рублей.
Скриншот телеграм-канал «Сибирский экспресс».
В Новосибирской области власти на запрос НДН. Инфо ответили 1 июля, что работа общественного транспорта на маршрутах муниципальной маршрутной сети города Новосибирска в настоящее время осуществляется в штатном режиме.
Жалоб от перевозчиков по вопросу роста цен на топливо в адрес департамента не поступало.
Период действия тарифов не может быть менее одного года. Таким образом, досрочного пересмотра тарифов за проезд не планируется.
«Решение о том, насколько повысится стоимость проезда в городском общественном транспорте, может быть принято только по итогам экономической экспертизы обосновывающих документов перевозчиков», — сообщили в мэрии.
Спецтехника
Топливный кризис может сорвать сроки полевых работ, увеличить стоимость аренды дорожно-строительной техники. В Новосибирской области аграриев и спецтехнику поставили в привилегированное положение. Их заправляют в определённые часы, а в случае необходимости — без очереди.
Однако есть категория техники, которая в учёт правительства не идёт. Речь, например, об ассенизаторских машинах. Они одними из первых «откликнулись» на повышение цен и дефицит бензина. В начале июля в пригороде Новосибирска откачать нечистоты стоило 2,5 тысячи за машину, то сейчас цена выросла до 4−6 тысяч за 10 кубов.
Скриншот чат города Оби.
Доставка товаров из Китая и комиссия для продавцов на маркетплейсах
Проблема не только в стоимости топлива: увеличился срок ожидания водителей. Теперь им приходится заправляться в пять раз чаще, чем до введения ограничений на продажу дизеля, а на заправке они проводят по три — пять часов.
По данным ПЭК, время в пути из Забайкальска в Москву выросло на 23% и составляет теперь 10—12 дней. Каждые сутки простоя грузовика обходятся компании в 15 000 рублей, включая суточные, проживание и оплату труда водителей. За несколько месяцев эти расходы могут достигать полумиллиона рублей.
С 7 июля одна из самых популярных площадок маркетплейсов увеличила комиссии для продавцов из-за роста логистических затрат. Наибольшее повышение коснётся тех, кто использует маркетплейс как витрину и самостоятельно доставляет заказы: их ставка вырастет на 20%. Комиссии для продавцов со своего склада увеличатся на 6%, а для тех, кто работает со склада WB, — на 5%.
Аналитики предполагают, что цены на 90% товаров на платформе могут вырасти. Также возможно сокращение ассортимента: некоторые продавцы не смогут работать в новых условиях. Текущие комиссии составляют 25−40% от выручки, а с учётом расходов на логистику, хранение, рекламу и возвраты они достигают 50−70%.
Ранее мы рассказывали, что инвалиды могут заправляться на АЗС без очереди.
Татьяна Картавых