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Новое оборудование устанавливают в котельной поселка Корфовского

Мощность местной котельной, работающей на угле — почти 15 Гкал/ч. Благодаря ей тепло и горячая вода поступают в близлежащий военный городок, в котором расположены 14 жилых домов, школа, детский сад, поликлиника, госпиталь и клуб. В этой котельной установлены четыре котла, два из которых сейчас находятся на ремонте, а еще два работают. Первый из двух выключенных.

Мощность местной котельной, работающей на угле — почти 15 Гкал/ч. Благодаря ей тепло и горячая вода поступают в близлежащий военный городок, в котором расположены 14 жилых домов, школа, детский сад, поликлиника, госпиталь и клуб. В этой котельной установлены четыре котла, два из которых сейчас находятся на ремонте, а еще два работают. Первый из двух выключенных котлов уже заменен и готов на 95%, а на втором завершается процесс демонтажа. Параллельно с этим специалисты обновляют теплообменники, устанавливают новые насосы и запускают систему химической водоподготовки. К началу нового отопительного сезона все четыре котла будут введены в эксплуатацию.