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За сутки ВСУ 123 раза атаковали Белгородскую область: ранены пять человек

Белгородскую область за прошедшие сутки 123 раза атаковали со стороны Украины. В результате пострадали пятеро мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

Белгородскую область за прошедшие сутки 123 раза атаковали со стороны Украины. В результате пострадали пятеро мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Раненые установлены в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах. Трое из них продолжают стационарное лечение, остальным помощь оказана амбулаторно.

Атакам также подверглись Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Красненский, Краснояружский, Ракитянский округа. ВСУ совершили 11 обстрелов с использованием авиации и артиллерии, а также семь раз сбросили взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 91 беспилотник.

Сутками ранее при ударах ВСУ по региону пострадали два человека: в Грайвороне ранения получили два сотрудника МЧС. Им потребовалась госпитализация. Было зафиксировано 79 ударов по Белгородской области.

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