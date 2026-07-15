За сутки ВСУ 123 раза атаковали Белгородскую область: ранены пять человек

Атакам также подверглись Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Красненский, Краснояружский, Ракитянский округа. ВСУ совершили 11 обстрелов с использованием авиации и артиллерии, а также семь раз сбросили взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 91 беспилотник.