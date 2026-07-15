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Профсоюз сказал, могут ли белоруса принудительно отправить в отпуск, если он передумал идти в него по графику

Профсоюз сказал, может ли белорус не идти в отпуск по графику, если не хочет.

Источник: Комсомольская правда

Профсоюз сказал, может ли белорус не идти в отпуск по графику, если не хочет.

У сотрудника по графику запланирован отпуск. Однако планы резко изменились, он категорически отказывается писать заявление и уходить на отдых. Может ли руководство отправить белоруса в отпуск принудительно.

— Да, имеет полное право и даже обязан это сделать, — подчеркивает правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения Наталья Сапего.

По статье 168 Трудового кодекса, график отпусков является обязательным локальным правовым актом и для нанимателя, и для сотрудника. По словам Сапего, писать заявление на запланированный графиком отпуск сотрудник не должен — закон этого не требует.

Специалист обращает внимание, что отказ белоруса уйти в отпуск по графику считается нарушением трудовой дисциплины. За это сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности (к примеру, может быть выговор или замечание).

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