Как правильно подготовиться к рождению детей?

«Подготовку к беременности необходимо начинать не за месяц и не два до зачатия, а как минимум за полгода или лучше за год до предполагаемого момента. Предгравидарная подготовка включает в себя определение состояния здоровья будущих родителей, подготовку организма каждого родителя к зачатию и женщины к беременности», — объясняет krsk.aif.ru заведующая женской консультацией № 2 межрайонного родильного дома № 4 Марина Елгина.