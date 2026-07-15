Как правильно подготовиться к рождению детей?

Цель обследования — своевременное выявление и лечение заболеваний.
Есть такой термин, как предгравидарная подготовка к родам. Что это значит?
«Подготовку к беременности необходимо начинать не за месяц и не два до зачатия, а как минимум за полгода или лучше за год до предполагаемого момента. Предгравидарная подготовка включает в себя определение состояния здоровья будущих родителей, подготовку организма каждого родителя к зачатию и женщины к беременности», — объясняет krsk.aif.ru заведующая женской консультацией № 2 межрайонного родильного дома № 4 Марина Елгина.
Для будущей мамы необходима консультация акушера-гинеколога, которая включает в себя осмотр, УЗИ органов малого таза, кольпоскопию (при необходимости), цитологический мазок (ПАП-тест) и мазок на флору. Цель обследования — своевременное выявление и лечение хронических воспалительных заболеваний, инфекций, передающихся половым путём, и патологий шейки матки.
Необходима и консультация терапевта, который назначит общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, измерение артериального давления. Это позволит выявить анемию и хронические заболевания (почек, сердца, а также диабет), требующие коррекции до наступления беременности.
Санация полости рта является обязательной процедурой, поскольку кариес может стать источником хронической инфекции.