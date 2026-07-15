Заражение почвы энтерококками и колиформными бактериями выявили в Чкаловском округе

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия 13 июля выдало предписание ООО СП «Рассвет» устранить выявленные нарушения земельного законодательства. Проверка касалась сельскохозяйственного участка площадью более 5,5 га рядом с селом Сицкое Чкаловского округа, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
На всей площади участка обнаружены отходы животноводства и высокий зарастание сорняками (крапива, лебеда, борщевик Сосновского). Для оценки состояния почвы отобрали пробы на микробиологические показатели (энтерококки, ОКБ, сальмонеллы) и содержание меди, цинка и нитратов. По результатам исследований Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в пробах выявлено превышение нормативов по фекальным энтерококкам и обобщённым колиформным бактериям (включая E. coli).
Экспертиза расценила ситуацию как умеренно опасное заражение почвы энтерококками и чрезвычайно опасное — колиформными бактериями, что связано с захламлением отходами животноводства и зарастанием сорной растительностью. В предписании юридическому лицу поручено провести рекультивацию участка по разработанному проекту, выполнить агротехнические и фитосанитарные мероприятия против сорняков и использовать землю в соответствии с её категорией и разрешённым назначением.
Ранее зараженный картофель выявили на двух участках в Арзамасском округе.