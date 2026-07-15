Заражение почвы энтерококками и колиформными бактериями выявили в Чкаловском округе

Экспертиза расценила ситуацию как умеренно опасное заражение почвы энтерококками и чрезвычайно опасное — колиформными бактериями, что связано с захламлением отходами животноводства и зарастанием сорной растительностью. В предписании юридическому лицу поручено провести рекультивацию участка по разработанному проекту, выполнить агротехнические и фитосанитарные мероприятия против сорняков и использовать землю в соответствии с её категорией и разрешённым назначением.