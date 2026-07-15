В огороде жителя Приморья обнаружили сотни растений, запрещённых к выращиванию

Полицейские пресекли деятельность жителя Приморья, организовавшего на своём приусадебном участке незаконную плантацию запрещённых растений. В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2026» наркополицейские обнаружили на огороде 41-летнего жителя посёлка Новошахтинский 964 куста растений с признаками культивации, а в сарае — измельчённую растительную массу и части растений, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Экспертиза подтвердила, что изъятое относится к запрещённым к возделыванию культурам, содержащим наркотические средства. Общий вес изъятых растений составил почти 23 кг, ещё более 1,2 кг готовой растительной массы и свыше 1,2 кг частей растений признаны наркотическим средством в крупном размере.
В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела: по факту незаконного культивирования запрещённых растений в особо крупном размере (до 8 лет лишения свободы) и по факту незаконного хранения и изготовления наркотического средства в крупном размере (до 10 лет лишения свободы). Мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
Напомним, что ранее сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Дальнереченский» в ходе проверки по оперативной информации обнаружили на приусадебном участке частного домовладения в селе Рощино Красноармейского округа Приморского края 436 кустов растений, запрещённых к выращиванию.