В огороде жителя Приморья обнаружили сотни растений, запрещённых к выращиванию

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела: по факту незаконного культивирования запрещённых растений в особо крупном размере (до 8 лет лишения свободы) и по факту незаконного хранения и изготовления наркотического средства в крупном размере (до 10 лет лишения свободы). Мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.