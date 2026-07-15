Мужчина нашел в мусоре три золотых слитка на 55 млн рублей в Благовещенске

В феврале 2026 года мужчина обнаружил коробку с тремя желтыми слитками среди бытового мусора в районе экоотеля «Золотой дракон». Как показала экспертиза, это был сплав драгоценных металлов общим весом почти 4,8 кг, из которых более 4,3 кг — чистое золото. Стоимость находки превышала 54,9 млн рублей. Не имея прав на металл, он забрал найденное себе. Слитки несколько дней хранились в подлокотнике его автомобиля, затем он перевозил их по городу и в итоге решил отправить в Новосибирск через транспортную компанию, замаскировав среди радиодеталей. Однако оперативники пресекли его план: при досмотре посылки в аэропорту Благовещенска все три слитка изъяли. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 1 году 10 месяцам условно с испытательным сроком 1,5 года и обязал регулярно отмечаться в контролирующем органе.