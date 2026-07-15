В аэропорту Красноярск завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Красноярск к осенне-зимнему сезону обновили ключевые элементы инфраструктуры. В частности, произведена смена покрытий рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы в зоне приземления авиалайнеров, где нагрузка максимальная. Устранены эрозия покрытия ВВП на площади 14 тыс. кв. метров и локальные дефекты на перроне. Кроме того, загерметизированы километры деформационных швов на перроне, в местах стоянок самолетов и на взлетно-посадочной полосе. Полностью обновили бетонную обочину с водоотводным лотком, которая прослужила 45 лет без капитального ремонта, и залили новую конструкцию площадью 181 кв. метр, — сообщают в пресс-службе авиагавани. Рабочие трудились ночами, чтобы не сбивать график полетов, обошелся ремонт в 89,5 млн рублей. На следующем этапе запланированы ремонт и благоустройство приаэропортовой территории.