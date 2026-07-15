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Пассажиров высадили из поезда на станции метро «Автозаводская»

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Пассажиры были высажены из поезда на станции метро «Автозаводская» утром в среду, об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Источник: Минский метрополитен

Указывается, что высадка прошла по техническим причинам.

«15 июля 2026 года в 09:25 на станции метро “Автозаводская” по техническим причинам машинист электропоезда произвел высадку пассажиров», — говорится в сообщении.

Производится диспетчерская регулировка движения поездов.

Минский метрополитен принес извинения за доставленные неудобства.

Аналогичное происшествие случилось 14 июля — тогда пассажиры были высажены в 17:23 на станции метро «Юбилейная площадь». В пресс-службе указали также, что это произошло по техническим причинам.