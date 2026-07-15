Пассажиров высадили из поезда на станции метро «Автозаводская»

Указывается, что высадка прошла по техническим причинам.
«15 июля 2026 года в 09:25 на станции метро “Автозаводская” по техническим причинам машинист электропоезда произвел высадку пассажиров», — говорится в сообщении.
Производится диспетчерская регулировка движения поездов.
Минский метрополитен принес извинения за доставленные неудобства.
Аналогичное происшествие случилось 14 июля — тогда пассажиры были высажены в 17:23 на станции метро «Юбилейная площадь». В пресс-службе указали также, что это произошло по техническим причинам.